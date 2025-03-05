ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika ve Çin'e yönelik tarifeleri devreye girerken, Çin misilleme adımı açıkladı. Merkez Bankası döviz kredilerinin büyüme oranının düşürerek dövize olan talebin önünü kesti. Bir yandan da Merkez Bankası rezervlerini de eritiyor. Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Mart döviz kuru fiyatları.