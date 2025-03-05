Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ederken, dolar yükseliş seviyelerde işlem görmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası’nın faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Piyasalarda ticaret savaşlarının etkisi hissedilirken, döviz kurunda ibre yukarı yönlü. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 5 Mart Çarşamba güncel döviz kurları.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika ve Çin'e yönelik tarifeleri devreye girerken, Çin misilleme adımı açıkladı. Merkez Bankası döviz kredilerinin büyüme oranının düşürerek dövize olan talebin önünü kesti. Bir yandan da Merkez Bankası rezervlerini de eritiyor. Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 5 Mart döviz kuru fiyatları.
Dolar ne kadar?
Güncel döviz kurlarına göre, Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4540 seviyesinden işlem görüyor.
Euro ne kadar?
Bugün Euro ise 38,7720 TL seviyesinden işlem görüyor.
İngiliz Sterlini ne kadar?
İngiliz Sterlini 46,6510 TL’den işlem görüyor.
Ruble ne kadar?
Ruble 0,4076 TL’den işlem görüyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,5 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosu fiyatlamaları zorlaştırırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının giderek şiddetlenmesi risk algısını artırıyor.