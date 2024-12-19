Dul ve yetim maaşı 2025 yılında da milyonlarca vatandaşımız tarafından merakla beklenen konuların başında gelmektedir. Sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine ödenen bu maaşlar, hayat şartlarının zorlaşmasıyla birlikte düzenli olarak güncellenmektedir. Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak sorusu, her yılın başında olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konulardan biridir. Peki, 2025 Ocak dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, dul ve yetim maaşı zam oranı hesaplaması hakkında ayrıntılı bilgiler.

1 /7 2025 dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zam oranı programlaması ile ilgili güncel bilgiler merak konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kaydedilen dul ve yetim maaşı miktarı, yıllık enflasyona göre artırılıyor. 2025 yılı için dul ve yetim maaşı zam oranları ve yeni maaş tutarları resmi açıklamalarla netleşecek. İşte, dul ve yetim maaşı zam oranı hesaplaması hakkında ayrıntılı bilgiler.

2 /7 DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMASI Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam oranlarına yoğunlaştı. Emeklilere yapılacak zam ile birlikte ise dul ve yetim maaşları yeniden belirlenecek. Dul ve yetim maaşları hisse oranına göre %25, %50 ve 75 olarak ödeniyor. En düşük emekli aylığından 4.5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında yararlanacak.

3 /7 2025 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaşlarına artışa bağlı olarak belirlenecektir. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hesaplamasında, memur maaşlarına Ocak 2025'te %12 oranında zam yapılması öngörülmektedir.

4 /7 Bu artış, dul ve yetim maaşlarına da yansıyacaktır. Mesela mevcut maaşınız 5.000 TL ise, %11,25'lik zam ile birlikte 5.562,50 TL'ye yükselecektir. Kesin zam miktarları ve yeni maaş tutarları, Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecektir.

5 /7 DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI VE BAĞLANMA ORANLARI Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

6 /7 Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.