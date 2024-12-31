2025 dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zam oranı programlaması ile ilgili güncel bilgiler merak konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kaydedilen dul ve yetim maaşı miktarı, yıllık enflasyona göre artırılıyor. 2025 yılı için dul ve yetim maaşı zam oranları ve yeni maaş tutarları resmi açıklamalarla netleşecek. İşte, dul ve yetim maaşı zam oranı hesaplaması hakkında ayrıntılı bilgiler.