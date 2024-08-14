|
Özgün

Dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?

13:15 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

"Dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaş miktarının değişmesinin ardından dul ve yetim aylığı ödemelerinden yararlananlar kendi maaş miktarında değişim olup olmayacağını merak ediyor. Peki dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?

1/ 5

"Dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşında gerçekleşen düzenleme sonrasında gözler sosyal yardım ödemelerindeki farka çevrilmişti.

2/ 5

SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam oranı belli oldu. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

3/ 5

SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24.73 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

4/ 5

DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni temmuz zammı kapsamında yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3930,50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7859 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişininn ise en düşük 10039,0 TL alması bekleniyor.

5/ 5

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından gözler yeni hesaplamaya çevrildi. Yeni dul ve yetim aylığı tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra belli olacak.

#dul ve yetim aylığı
#dul ve yetim maaşı
#ağustos ayı dul ve yetim maaşı
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi