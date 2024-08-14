"Dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaş miktarının değişmesinin ardından dul ve yetim aylığı ödemelerinden yararlananlar kendi maaş miktarında değişim olup olmayacağını merak ediyor. Peki dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?

1 / 5 "Dul ve yetim maaşı değişti mi, ne kadar oldu? Ağustos ayı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşında gerçekleşen düzenleme sonrasında gözler sosyal yardım ödemelerindeki farka çevrilmişti.

2 / 5 SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam oranı belli oldu. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

3 / 5 SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24.73 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

4 / 5 DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni temmuz zammı kapsamında yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3930,50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7859 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişininn ise en düşük 10039,0 TL alması bekleniyor.