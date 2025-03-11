Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2025 gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca dul ve yetim Ramazan bayramı ikramiyesi zammı 2025, Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. 3 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesine zam yapılarak artırıldığı duyurulurken, dul ve yetim maaşından faydalananlar da hesaplamalara başladı. Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
2025 DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı.
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.
Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.