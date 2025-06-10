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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu: Türkiye Savunma Sanayii TCG ANADOLU ile listede fırtına estirdi

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu: Türkiye Savunma Sanayii TCG ANADOLU ile listede fırtına estirdi

17:1510/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 yılı verileriyle hazırlanan en güçlü donanmalar listesi yayımlandı ve Türkiye, köklü deniz kuvvetlerini geride bırakarak önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Listede, dünya genelindeki en büyük deniz gücü sahipleri sıralanırken, Türkiye'nin stratejik yatırımlarla güçlendirdiği donanması, dikkat çekici bir başarıya imza attı. İşte, 2025 yılı itibariyle denizlerdeki en büyük güçler ve sıralamaları...

2025 yılı itibariyle Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı. Listenin zirvesinde Çin yer alırken, onu ABD ve Rusya takip etti. Türkiye ise, önemli deniz gücü yatırımlarıyla birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir sıralama elde etti. Peki Türkiye, bu prestijli listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte, 2025 yılı itibariyle dünyanın en güçlü donanmaları ve sıralamaları...

30 Filipinler - 113

29 Katar - 115

28 Bangladeş - 118

27 Pakistan - 121

26 Kuveyt - 123

25 Fransa - 129

24 Şili - 130

23 Nijerya - 133

22 Mısır - 150

21 İspanya - 152

20 Japonya - 159

19 Meksika - 167

18 Birleşik Arap Emirlikleri - 181

17 TÜRKİYE - 182

15 Portekiz - 194

14 İtalya - 196

13 Kuzey Kore - 207

12 Güney Kore - 227

11 Myanmar - 232

10 Kolombiya - 233

9 Finlandiya - 264

8 Sri Lanka - 270

7 Tayland - 293

6 Hindistan - 293

5 İsveç - 308

4 Endonezya - 331

3 Rusya - 419

2 Amerika Birleşik Devletleri - 440

1 Çin - 754

#Türkiye
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