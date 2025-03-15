Dünyanın en güçlü orduları 2025 sıralaması açıklandı! 141 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirledi. Asker sayısının yanı sıra savunma bütçesi, teknolojik altyapı, lojistik kapasite ve coğrafi avantajlar gibi 60’tan fazla kriterin değerlendirildiği araştırmada, Türkiye en güçlü 10 ordu arasına girmeyi başardı. İşte 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusu ve Türkiye’nin listedeki yeri…

1 /37 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI AÇIKLANDI: TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ BELLİ OLDU ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 145 ordusunu belirledi. Savunma bütçesi, askeri teknoloji, lojistik kapasite ve personel gücü gibi 60’tan fazla kriterin değerlendirildiği araştırmada, ülkelerin askeri güç endeksleri güncellendi. Türkiye, bu kapsamlı değerlendirme sonucunda üst sıralarda yer aldı. İşte Global Firepower’ın 2025 yılı sıralaması ve Türkiye’nin listedeki yeri…

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28 /37 10- İTALYA

29 /37 9- TÜRKİYE

30 /37 8- JAPONYA

31 /37 7- FRANSA

32 /37 6- UNİDED KİNGDOM

33 /37 5- GÜNEY KORE

34 /37 4- HİNDİSTAN

35 /37 3- ÇİN

36 /37 2- RUSYA