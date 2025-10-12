2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün ÖSYM tarafından yapılıyor. Başvuru işlemleri 27 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. DUS Diş Hekimliği sınavı 150 dakika sürecek. İşte 2025-STS ve DUS diş hekimliği 2. dönem sınav süresine ilişkin detaylar.
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için düzenlenen 2025 STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı, bugün gerçekleştiriliyor. İşte 2025-STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı başlama ve bitiş saatine ilişkin detaylar.
STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI SAAT KAÇTA?
STS Diş Hekimliği sınavı saat 10:15'te uygulanacak. Sınava 10:00’dan sonra hiçbir aday kabul edilmeyecek.
STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SÜRESİ NE KADAR?
STS Diş Hekimliği sınavı 150 dakika sürecek.
12 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem), 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) girecek adaylardan; T.C. kimlik kartını kaybeden, T.C. kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 Ekim 2025 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında; 12 Ekim 2025 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecektir. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.