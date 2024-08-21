Sınıf kuraları çekildi mi? sorusu veliler tarafından merak konusu. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son duyuruya göre, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri artık e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirleniyor. Bu sayede veliler, çocuklarının hangi şubeye yerleştiğini kolayca öğrenebilecek. Veliler ve öğrenciler, sınıf belirleme kura çekiminin ayrıntılarını merak ediyor. Çocuğunuzun sınıfı belli oldu mu? E-Okul'da hemen kontrol edin! Peki, sınıf belirleme kurası ne zaman gerçekleşecek?

1 / 6 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin kura ile belirlenmesine yönelik detayları açıkladı. Veliler e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının şubesini bir tıkla öğrenebilecek. Peki Sınıf belirleme kurası ne zaman? İşte 1. sınıf ve 5. sınıflar için sınıf belirleme kura sonuçları e-0kul sorgulama ekranı.

2 / 6 Sınıf belirleme kurası ne zaman? 1 ve 5. öğrencilerin sınıfları nasıl öğrenilir? MEB, 2024-2025 eğitim yılı için ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kuralarını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.



3 / 6 1. ve 5. Sınıf Kura Çekimi 2024-2025 Eğitim Yılında İlk Kez Uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle ilkokul 1. sınıf şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıf şubelerini kura yöntemiyle belirleyecek. Kura sonuçları, e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ve velilere duyurulacak.

4 / 6 Sınıf Belirleme Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir? Sınıf belirleme kura sonuçları, MEB'in e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek. E OKUL SINIF BELİRLEME KURASI SONUÇLARI

5 / 6 Sınıf Değişikliği Nasıl Yapılır? MEB, sınıf değişikliği taleplerinin belirli koşullar altında değerlendirileceğini açıkladı. İlkokul ve ortaokullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine ve rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu doğrultusunda okul yönetimi tarafından bir defaya mahsus yapılabilir.