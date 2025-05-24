Polis Memuru Eş Durumu Tayini Şartları

Polis Memurunun atama şekilleri ilgili kanunlar, Anayasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olup atama sebebi ihtiyaç ya da idarenin işleyişindeki düzenlemeler veya hizmet gereği olabileceği gibi personelin ihtiyaçlarından yani aile birliğinin sağlanması, can güvenliği, öğrenim durumu ve sağlık durumundan da kaynaklanabilir. Bu yazımızda ele alacağımız husus Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli Polis Memurunun eş durumundan tayini, Emniyet Genel Müdürlüğü yönergeleri doğrultusunda değerlendirilerek eş durumuna göre atamasının yapılması ve aile birliğini koruma ve devam ettirmeye yönelik bir uygulamadır. Ancak Polis Memurunun yaptığı görevin mahiyeti açısından branş ve uzmanlaşma gerektiren birimlerde olmasının da atanmasında önemli rolü vardır.