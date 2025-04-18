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BEDAŞ İstanbul'da 18 Nisan Cuma günü 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı: Hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul'da 18 Nisan Cuma günü 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı: Hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?

10:2418/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BEDAŞ İstanbul'da 18 Nisan Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar elektrik kesintilerini öğrenmek için "Elektrikler ne zaman gelecek, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, 18 Nisan elektrik kesintileri, cuma günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintisi sorgulama" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe elektrik kesintisi...

İstanbul'un Avrupa Yakasında 20 ilçe, Anadolu Yakasında ise 5 ilçesinde planlı kesinti programı kapsamında saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.


Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?


İşte 18 Nisan tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA


AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA



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