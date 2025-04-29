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Elektrikli araçlarda menzil yarışı: Togg T10X zirveye göz kırpıyor

Elektrikli araçlarda menzil yarışı: Togg T10X zirveye göz kırpıyor

14:1729/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
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Elektrikli araçlar, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle gün geçtikçe daha fazla kişinin tercihi haline geliyor. Şarj altyapısındaki gelişmeler ve batarya teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde, artık her yıl daha uzun menzile sahip modeller kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Piyasadaki elektrikli araçlar arasında kıyasıya bir menzil yarışı yaşanıyor. İşte en uzun menzile sahip bazı elektrikli araçlar:

Elektrikli araçların yaygınlaştığı, içten yanmalı motora sahip araçlara duyulan ilginin azaldığı günümüzde, pek çok marka ön plana çıkmaya başladı. Peki, en yüksek menzile sahip araçlar hangileri?

10. Ford Mustang Mach-E AWD Extended: 600 km

9. Tesla Model 3 Long Range AWD: 602 km

8. Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range: 610 km

7. BMW İX xDrive 50: 630 km


6. Ssangyong Torres EVX Standart: 635 km

5. Mercedes EQS Heritage Edition 580 4MATIC: 649 km


4. Tesla Model S Long Range: 652 km


3. Mercedes EQE: 660 KM


2. Mercedes EQS 450+: 780 km


1. Lucid Air Dream Edition R: 837 km


Togg T10X V2 RWD: 523 km menzili ile 22. sırada yer almıştır.

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