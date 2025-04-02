Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri belli oldu. Bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak kanun teklifi görüşmelerinin gecikmesi sebebiyle emekliler ikramiyelerini 3 bin TL olarak aldı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?

1 /5 EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SGK, Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki 1000 TL’lik fark ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

2 /5 TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ Bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü; 17-21 arasında olanlar 3 Nisan 22-26 arasında olanlar 4 Nisan 4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihlerinde yatırılacak.







4 /5 KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR? İkramiyeler emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca kurumdan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmektedir.