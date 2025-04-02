Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SGK açıkladı! Emeklilerin 1000 TL’lik ikramiye fark ödemeleri bu tarihte ödenecek

SGK açıkladı! Emeklilerin 1000 TL’lik ikramiye fark ödemeleri bu tarihte ödenecek

Tuğba Güner
11:522/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri belli oldu. Bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak kanun teklifi görüşmelerinin gecikmesi sebebiyle emekliler ikramiyelerini 3 bin TL olarak aldı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?


SGK, Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki 1000 TL’lik fark ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ

Bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan

22-26 arasında olanlar 4 Nisan

4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihlerinde yatırılacak.




KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

İkramiyeler emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca kurumdan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmektedir.

#emekli
#bayram ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#ikramiye farkı
#ramazan bayramı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk Arabam Yerli Otomobil programına nasıl başvurulur? İşte indirimli Togg kampanyası şartları ve vade sayıları