EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON AÇIKLAMALAR 2025: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

"Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekli, 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Her yıl iki defa ödenen bayram ikramiyeleri, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılıyor. 2025 yılı takvimine göre, Ramazan Bayramı Mart ayında, Kurban Bayramı ise Haziran ayında idrak edilecek. İkramiyeler, bu tarihlerden önce belirlenen ödeme takvimine göre emeklilerin hesaplarına aktarılacak.