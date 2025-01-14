EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON AÇIKLAMALAR 2025: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, 2025 yılı için bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. 2025 yılı Ocak ayında açıklanan zamlarla birlikte, emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında artış yapılmış ve 4A-4B kapsamında en düşük emekli aylığı 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Bu düzenlemenin ardından gözler, bayram ikramiyesi tutarlarına çevrildi. Peki emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
"Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekli, 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Her yıl iki defa ödenen bayram ikramiyeleri, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılıyor. 2025 yılı takvimine göre, Ramazan Bayramı Mart ayında, Kurban Bayramı ise Haziran ayında idrak edilecek. İkramiyeler, bu tarihlerden önce belirlenen ödeme takvimine göre emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI, NE KADAR OLUR?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı, Ocak zammının ardından gündeme geldi. Ancak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine ödenen bayram ikramiyesi zammına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili bilgi veya açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?
Emeklilere 2018 yılı itibarıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor.
Ödeme tarihleri de her bayram öncesinde açıklanıyor ve ikramiyeler tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor.
4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı.
Geçtiğimiz sene emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.