EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ: 2412 TL en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK SSK-Bağkur-Emekli Sandığı...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından, Temmuz-Aralık 2025 dönemi emekli maaş zamları netleşti. Buna göre, en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak belirlendi. Zamlı maaşlar temmuz itibarıyla hesaplara yatırılırken, gözler şimdi oluşan fark ödemelerinin tarihine çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, geçmiş döneme ait maaş farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte emekli maaş zammı farkları ve ödeme süreciyle ilgili detaylar...

1 /8 Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin maaşları arttı, en düşük emekli aylığı 16.881 TL oldu! 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak belirlenen zam oranları Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak. Zam haberinin ardından milyonlarca emekli bu kez de şu sorunun yanıtını arıyor: "Maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?" Temmuz ayı maaşları yatırılırken, emekli zammı farklarının hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. İşte ödemelere ilişkin son gelişmeler ve takvim...

2 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AK Parti Grup Başkanı Abdulla Güler, en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağına dair soru üzerine; "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." demişti. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 TL oldu.

3 /8 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR? Haziran ayı enflasyonu 1,37 oldu ve 6 aylık enflasyon farkı da 10.06 olarak gerçekleşti. Emeklilerin maaş farklarının ocak ayında olduğu gibi ay sonunda ya da Ağustos ayı başında hesaplara geçmesi bekleniyor.

4 /8 En düşük emekli maaşı düzenlemesine dair teklifin Temmuz ayının 15'i gibi Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Teklifin Temmuz ayı sonuna doğru yasalaşması ardından ise emekli maaş farkları ilgililerin hesaplarına geçmeye başlayacak.

5 /8 Emekli zam farklarının yatacağı tarihe dair bilgilendirmeyi SGK yapacak. Ocak zammı sonrasında da emekli zam farkları 11 Şubat tarihinde ödenmeye başlamıştı.

6 /8 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7, 5 / Ayın 25 Tahsis Numarası Son Rakamı 3, 1 / Ayın 26 Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6, 4 / Ayın 27 Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ,0 / Ayın 28

7 /8 SSK emekli maaşı ödemesi Tahsis Numarasının Son Rakamı / Ödeme Günü 9 / 17 7 / 18 5 / 19 3 / 20 1 / 21 8 / 22 6 / 23 4 / 24 2 / 25 0 / 26