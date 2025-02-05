Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı ayın kaçında yatacak?

"Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı maaş farklarının ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. TBMM’de onaylanan düzenlemenin ardından, gözler Resmi Gazete’de yayımlanacak ödeme takvimine çevrildi. Emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı konusunda açıklama bekleniyor. İşte detaylar…
Emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak açıklanırken, en düşük emekli aylığı da 14.469 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda, taban maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak. TBMM’de onaylanan düzenlemenin ardından, emekli maaş farklarının ödeme tarihine ilişkin gözler Resmi Gazete’ye çevrildi. Peki, 1.969 TL maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?
En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14 bin 469 TL ile 12 bin 500 TL arasındaki fark olan 1969 TL tutarında ek ödeme alacak.
FARK MAAŞLA BİRLİKTE YATACAK!
12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük emekli maaşı alan emekliler için 1.969 TL tutarında bir maaş farkı doğdu. Emekliler, maaşlarını 17-28 Şubat tarihleri arasında alacak. Ocak ayına ait 1.969 TL tutarındaki maaş farkı, şubat maaşı ile yatacak.
2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi. Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.