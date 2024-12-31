EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA TABLO ŞEKİLLENDİ: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve Tarım Emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMADA BULUNABİLİRİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.