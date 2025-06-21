EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı enflasyonun eklenmesi ile nihai zam oranı belli olacak

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.00 olarak açıklanırsa emekliye zam oranı yüzde 16,24 olacaktır. Bu orana göre en düşük emekli aylığı artırılırsa tutar 16.818 TL olacaktır.