EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Temmuz 2025 zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık zam oranı kesinleşti. Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı verisiyle 6 aylık enflasyon farkı tamamlanacak ve yeni maaşlar belli olacak. Peki, 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç liraya çıkacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. 2025 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş artışı büyük ölçüde netleşmeye başladı. Haziran ayı enflasyonu açıklandığında ise zam oranı resmiyet kazanacak. Peki, Temmuz 2025’te SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? En düşük maaş için beklenti ne yönde?
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK!
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.
5 AYLIK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI
Mayıs ayı enflasyonu 1,53 olarak açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranı 15,09 oldu.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?
Konuyla ilgili merak edilenleri cevaplayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti. Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. Buna göre hesaplarsak 2025 yılı ilk 6 ayında enflasyon %17,13 çıkacaktır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak ödeniyor. Haziran ayı enflasyonun eklenmesi ile nihai zam oranı belli olacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.00 olarak açıklanırsa emekliye zam oranı yüzde 16,24 olacaktır. Bu orana göre en düşük emekli aylığı artırılırsa tutar 16.818 TL olacaktır.
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.50 çıkarsa emekli aylıklarına zam oranı yüzde 16,81 olacaktır. En düşük emekli maaşı ise 16.901 TL olur.Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyonu 1,77 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 17,13 olacaktır. Bu orana göre zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 16.947 TL'ye yükselecektir.
Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.00 çıkarsa emekli zam oranı yüzde 17.40, en düşük emekli aylığı da 16.986 TL olur.