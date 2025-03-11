EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ MART 2025: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi tutarı netleşti. Ramazan Bayramı’nda ödenecek ikramiye, yüzde 33,3 artışla 4 bin TL’ye yükseltildi. Emekli maaşlarını her ayın 17’si ile 26’sı arasında alan vatandaşlar ise Mart ayı ödeme takvimine odaklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş ve ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi maaşlarla birlikte mi yatacak? İşte ayrıntılar…

1 /10 Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi zammı netleşti. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiye, yüzde 33,3 artışla 4 bin TL’ye yükseltildi. Her ayın 17-26’sı arasında maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Mart ayı maaş ödeme takvimine odaklandı. Bilindiği üzere emekli maaşları belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi maaşlarla birlikte mi hesaplara yatacak? İşte detaylar…

2 /10 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de . Kanuna göre emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.

3 /10 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK? Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması öngörülüyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

4 /10 Teklifin yasalaşmasının ardından emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin, arefe gününden önce ödenmesi planlanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken, bayramın 30 Mart'a denk gelmesi nedeniyle ödemelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

5 /10 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK? Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

6 /10 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

7 /10 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

8 /10 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

9 /10 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde