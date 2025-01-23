Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 3'ü 1 arada ödeme yapılacak! 14.469 TL taban maaşa ek 3.500 ila 4.331 TL...

2025 yılı zamlı emekli maaşları açıklandı. 4A ve 4B emeklilerine yüzde 15,75, 4C emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapılırken, en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükseldi. Bu gelişmenin ardından gözler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 6.000 TL olarak ödenen ikramiyenin 2025 yılında ne kadar olacağı ve ödeme tarihleri merak konusu. Bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı TBMM’deki görüşmeler ve hükümet açıklamalarıyla netleşecek.
Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 3.000 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılında zam yapılıp yapılmayacağı sorusuyla yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, ikramiye miktarının artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. 2025 emekli bayram ikramiyesine dair son gelişmeler ve detaylar, yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek. Ancak masada yer alan formüllerle yaşanacak artış için sinyaller gelmeye başladı.
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Emekli vatandaşlar, ikramiyenin ne zaman ve ne kadar ödeneceğini merak ederken, diğer vatandaşlar ise bayram ikramiyesinin kimlere verileceğini araştırıyor.
Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 3 bin liralık ikramiyeye en az yüzde 33 oranında zam yapılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının etki analizlerini hazırlamaya başladıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre bayramlarda emekliler ile dul-yetim ve yaşlılık aylığı alanlara ödenen ikramiyenin yükseltilmesi için masada 3 senaryo var. Buna göre 4 bin lira, 4 bin 500 lira ve 5 bin lira seçenekleri incelenecek. Hazine olanakları ölçüsünde emekli ikramiyesinde artış sağlanacak.
16.6 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK
16.6 milyon emekli, 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini 24-28 Mart tarihlerinde alacak.
Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor.
Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'da idrak edilecek.
28 MARTTA HESABA YATIRILMASI BEKLENİYOR
Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında bin lira, 2021 yılında bin 100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.
2025 yılında emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artış için farklı formüller gündemde. Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği zam oranlarıyla ilgili seçenekler netleşmeye başladı. İşte, olası zam senaryoları:
1. Enflasyon Oranında Artış
Eğer ikramiyeler, son 6 aylık enflasyon oranına göre artırılırsa yüzde 15,75’lik bir zam yapılacak. Bu durumda, mevcut 3.000 TL olan ikramiye 3.472,50 TL’ye yükselecek. Yuvarlama ile bu rakamın 3.500 TL olması bekleniyor. Böylece emekliler, iki bayramda toplam 7.000 TL ödeme alabilecek.
2. Yıllık Enflasyona Göre Güncelleme
2024 yılı için açıklanan yüzde 44,38’lik yıllık enflasyon oranı dikkate alınırsa, bir bayramda ödenecek ikramiye tutarı 4.331 TL’ye çıkacak. Bu senaryoda, iki bayram için toplamda 8.662 TL ödeme yapılması öngörülüyor.
3. Sabit Tutar Artışı
Bir diğer seçenek, geçtiğimiz yıl yapılan gibi sabit bir artış modeli. Geçtiğimiz yıl 2.000 TL olan ikramiyeler, 3.000 TL’ye yükseltilmişti. Bu yıl ise sabit bir artışla ikramiyelerin 4.000 TL’ye çıkarılması değerlendiriliyor. Bu senaryoda emekliler, iki bayramda toplamda 8.000 TL alabilecek.
4. Yüzde 50 Zam Formülü
Son formül, geçtiğimiz yılki gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılmasını içeriyor. Eğer bu gerçekleşirse, bayram ikramiyeleri 4.500 TL olacak. Böylece emekliler, iki bayramda toplam 9.000 TL’ye ulaşan bir ödeme alabilecek.