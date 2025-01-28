Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 3'lü ödeme yapılacak! 14.469 TL taban maaşa ek 3.500 ila 4.331 TL...

Edinilen bilgiye göre bayramlarda emekliler ile dul-yetim ve yaşlılık aylığı alanlara ödenen ikramiyenin yükseltilmesi için masada 3 senaryo var. Buna göre 4 bin lira, 4 bin 500 lira ve 5 bin lira seçenekleri incelenecek. Hazine olanakları ölçüsünde emekli ikramiyesinde artış sağlanacak.