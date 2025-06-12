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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? Taban maaş...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? Taban maaş...

09:4512/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Memur ve emekli maaşları için Temmuz zammı beklentisi güçleniyor. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla 5 aylık artış yüzde 14,29 olarak netleşti. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık zam oranı belirlenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca kişinin gözü yeni maaş tablosunda. Peki, Temmuz ayında memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

Temmuz ayı yaklaştıkça maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başlıyor. Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık veri %14,29’u bulurken, gözler şimdi Haziran ayı rakamlarına çevrildi. Emeklilerden memurlara kadar milyonlar bu sorunun cevabını arıyor: "Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" İşte ilk hesaplamalara göre memur ve emekli zammı detayları…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN HESAPLAMA YAPILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.

Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.

Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak. Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.

Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.

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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz’da memur, SSK, Bağ-Kur maaşları ne kadar olacak? Taban maaş...