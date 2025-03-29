EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON HESAPLAMA: SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için büyük bir merak konusu. Ocak ayında yapılan yüzde 15,75'lik zam sonrasında gözler, Temmuz 2025'te yapılacak ikinci zam oranına çevrildi. Ocak ve Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı ve bu veriler doğrultusunda emeklilerin alacağı fark oranı netleşmeye başladı. 7 Nisan'da açıklanacak Mart ayı enflasyon verileri, üç aylık farkın belirlenmesini sağlayacak. Bu oran, Temmuz maaş zammının hesaplanmasında önemli bir etken olacak. Peki, SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
"SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak ikinci zam, Temmuz ayında belirli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş artışı, 2025 yılı için enflasyon verilerine dayalı olarak hesaplanacak. Şu an için Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları belli olmuş durumda, ve Temmuz'da yapılacak zammın oranı, bu veriler ve Mart ayı enflasyon verilerine göre kesinleşecek. Enflasyon farkı ve büyüme verilerine göre, Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 20'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Mart ayı enflasyonu, 7 Nisan'da açıklanacak ve bu verinin ardından yılın ikinci maaş zammı hakkında kesin bir oran ortaya çıkacak.
SSK, BAĞ-KUR TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emeklileri için şimdiden hak edilen zam oranı tutarı 7,41 olarak hesaplandı. Ocak ayında 5,03 olan enflasyon Şubat ayında 2,27 olarak açıklandı.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı. Bu bilgiler ışında emekliye Temmuz ayı içerisinde verilecek olan zam oranının yüzde 12-15 arasında olması bekleniyor. Ancak nihai oran Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.
OCAK 2025 EMEKLİ ZAM ORANI!
SSK, Bağ-Kur emeklileri 2025 Ocak ayında 15,75'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi.