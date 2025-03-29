EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON HESAPLAMA: SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"SSK, Bağ-Kur Temmuz 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak ikinci zam, Temmuz ayında belirli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş artışı, 2025 yılı için enflasyon verilerine dayalı olarak hesaplanacak. Şu an için Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları belli olmuş durumda, ve Temmuz'da yapılacak zammın oranı, bu veriler ve Mart ayı enflasyon verilerine göre kesinleşecek. Enflasyon farkı ve büyüme verilerine göre, Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 20'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Mart ayı enflasyonu, 7 Nisan'da açıklanacak ve bu verinin ardından yılın ikinci maaş zammı hakkında kesin bir oran ortaya çıkacak.