Emeklilik şartları sil baştan yenilendi! Prim günü 9000'den 7200'e düşecek: Torba yasa ile SGK'daki son 1261 güne...

KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemenin kapsamı ilk etapta, basit usulde vergilendirilen ve 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük esnafları kapsıyor. Buna bakkal, terzi, kasap ve berber gibi meslek sahipleri dahil edilecek. Ayrıca çiftçi Bağ-Kur’lu olanlar da bu kapsama dahil edilecek. Düzenlemenin kapsamı, TBMM'ye sunulacak teklifle netleşecek.

Borçları nedeniyle prim günleri dondurulmuş olan Bağ-Kur'lular da bu düzenlemeden yararlanabilecek.