Emekliye 1.226 TL ek ödemeli tablo onaylandı! SSK, Bağ-Kur, 4C ve Tarım emeklileri hepsi yararlanacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı maaş düzenlemesiyle ilgili detaylar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından duyurulan yeni zam oranları, hem 4A (SSK) hem 4B (Bağ-Kur) hem de 4C (memur emeklisi) kapsamındaki vatandaşların maaşlarını etkiledi. Kök maaşlara yapılan zam oranları, ek ödemelerle birlikte toplam maaş tutarlarını yeniden şekillendirdi. Zamlı maaş bilgileri e-Devlet sistemine yüklendi ve emekliler yeni maaşlarını kolayca görüntüleyebiliyor. Ayrıca, tahsis numarasına göre zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihler de duyuruldu. Ödeme takvimine göre, emekli maaşları belirli günlerde hesaplara aktarılacak. İşte zamlı maaşlar için ödeme takvimi...

1 /12 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan artışın ardından, kök maaşlarla birlikte ek ödeme kalemleri de güncellendi. Memur emeklilerinin maaşlarına ise toplu sözleşme zamları ve refah payı eklendi. Öte yandan, yeni maaş düzenlemeleri sonrası emeklilerin hesaplarına yatacak toplam tutarların ne olacağı büyük merak konusu oldu. Detaylı bilgi ve ödeme takvimine dair ayrıntılar için haberimizi takip edebilirsiniz.

2 /12 Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik zam gelmişti. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet'te erişime açıldı.

3 /12 Zamlı maaşlar yarın itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden zamlı emekli maaşlarının detaylarına ulaşabiliyor.

4 /12 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR? SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçiyor.

5 /12 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK? En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

6 /12 EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK? En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

7 /12 En düşük aylık düzenlemesi maaşların yatacağı tarihe kadar resmileşmesi gerekiyor. Eğer düzenleme yetişmezse oluşacak maaş farkı şubat ayında hesaplara yatırılarak, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

8 /12 EN DÜŞÜK AYLIĞI KİMLER ALACAK? En düşük emekli maaşı, kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olanları ilgilendiriyor. Maaşı, belirlenen rakamın altında olanlar için fark Hazine desteğiyle kapatılıyor. En düşük emekli maaşı, 3 milyon 870 bin emekliye ödenecek.

9 /12 GÜN GÜN EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri... 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

10 /12 Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

11 /12 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde