Milyonlarca emekli, yıl sonu yaklaşırken maaş zammını beklerken, bankaların promosyon yarışına da odaklandı. Bankalar, emeklileri kendi müşterisi yapmak için promosyon tekliflerini artırırken, emekliler en iyi fırsatları değerlendirme peşinde. Promosyon ödemelerinde artış yaşanırken, daha yüksek teklifleri beklemek isteyen emekliler için karar süreci devam ediyor. Peki, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Milyonlarca emekli, yıl sonuna yaklaşırken maaş zam oranını belirleyecek aralık ayı enflasyonunu bekliyor. Aynı zamanda bankalar da emekli müşterilerini kazanmak için promosyon yarışını hızlandırdı. Emekli maaşlarına ek olarak verilen promosyon ödemelerinde artış yapan bankalar, cazip tekliflerle emeklileri ikna etmeye çalışıyor.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.
EN YÜKSEK PROMOSYON NE KADAR?
Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor. Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.
PROMOSYONLAR ARTACAK MI?
Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor. Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.
YÜKSEK PROMOSYON İÇİN BEKLENMELİ Mİ?
Bazı bankalar, yeni yıl zamlarını öne çekti. Bu durum promosyon yarışının alevlenmesine yol açtı. Bankalar erken davranarak emeklilerle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Uzmanlar, ocak ayından itibaren emekliler için daha iyi fırsatların oluşabileceğini belirtiyor. Bu noktada emekli maaşlarındaki artışın promosyon miktarlarını da artırabileceği ifade ediliyor.
İKİ FARKLI BANKADAN PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?
Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir. Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Aralık – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2024’tür.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
VAKIFBANK
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPIKREDİ
20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel “Emeklilik Paketi” avantajlarından yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli.
QNB
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü