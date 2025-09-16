Emekliye Beklenen Zam Tablosu Açıklandı: İşte 2026 Ocak Emekli, Memur ve Asgari Ücret Artışları

YÜZDE 25 ENFLASYON SENARYOSU

Raporda yer alan en düşük tahmin olan yüzde 25 gerçekleşirse, ikinci altı aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu durumda emeklilerin zam oranı da aynı seviyede olacak ve halen 16 bin 881 lira olan en düşük maaş 18 bin 86 liraya çıkacak.