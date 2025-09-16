Emekliye Beklenen Zam Tablosu Açıklandı: İşte 2026 Ocak Emekli, Memur ve Asgari Ücret Artışları

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk maaşlarını zamlı olarak alacak. Ocak ayında uygulanacak artış oranı, 2025’in ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri bu oran üzerinden artırılacak. Ayrıca, aynı oranın en düşük emekli maaşına da yansıtılması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin yaptığı değerlendirmeler ve enflasyon tahminleri, zam oranı konusunda ipucu niteliği taşıyor.
EMEKLİ MAAŞLARINDA 2026 OCAK ZAMMI İÇİN SENARYOLAR NETLEŞİYOR
Merkez Bankası’nın yayımladığı üçüncü enflasyon raporu, yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı ihtimalleri ortaya koydu. Rapora göre 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oranlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için ipuçları veriyor.
YÜZDE 25 ENFLASYON SENARYOSU
Raporda yer alan en düşük tahmin olan yüzde 25 gerçekleşirse, ikinci altı aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu durumda emeklilerin zam oranı da aynı seviyede olacak ve halen 16 bin 881 lira olan en düşük maaş 18 bin 86 liraya çıkacak.
YÜZDE 29 ENFLASYON SENARYOSU
Üst tahmin olan yüzde 29 ise ikinci yarıda yüzde 10.56’lık bir artışı işaret ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, taban emekli aylığı 18 bin 663 liraya yükselecek.
OVP TAHMİNİ: YÜZDE 28.5
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre, emeklilerin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Böylece en düşük maaş 18 bin 592 liraya ulaşacak.
EKONOMİST BEKLENTİLERİ: YÜZDE 29.86
Merkez Bankası’nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin beklentilerini de ortaya koydu. Katılımcılara göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 seviyesinde gerçekleşebilir. Bu durumda zam oranı yüzde 11.3’e çıkacak ve taban aylık 18 bin 788 lira olacak.
TABLODA ÖNE ÇIKAN SENARYOLAR
%25 enflasyon: Zam %7.14 – En düşük maaş 18.086 TL
%29 enflasyon: Zam %10.56 – En düşük maaş 18.663 TL
%28.5 enflasyon (OVP): Zam %10.14 – En düşük maaş 18.592 TL
%29.86 enflasyon (ekonomist): Zam %11.3 – En düşük maaş 18.788 TL
Milyonlarca emeklinin gözü, 2025 yıl sonu enflasyon rakamlarında olacak. TÜİK’in açıklayacağı veriler, 2026 Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammın oranını netleştirecek.