İş Bankası: 21.000 TL'ye Varan Ödeme

İş Bankası, maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. İlk 3 fatura talimatında 1.000 TL, yeni kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise 2.500 TL’ye kadar MaxiPuan sunuluyor.

Şekerbank: 20.000 TL'ye Varan Ödeme

Şekerbank, maaş dilimine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ana promosyon sunuyor. Ayrıca, 2 fatura talimatına maaşa göre 1.000 TL ile 2.000 TL, kredi kartı alana 2.000 TL, sigorta yaptırana 1.000 TL ile 1.500 TL arasında ödeme yapılabiliyor.