Mayıs ayında emekli promosyonlarında rekabet hız kazandı. Bankalar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini cezbetmek için promosyon ödemelerini güncelleyerek cazip kampanyalar sunmaya başladı. Bazı özel bankaların ek avantajlarla birlikte toplamda 27 bin TL’ye kadar çıkan ödemeler teklif etmesi dikkat çekiyor. Emekliler, en yüksek promosyon veren bankaları araştırırken gözler yeni açıklanacak listelere çevrildi.
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik promosyon tekliflerini artırmaya başladı. Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan promosyon ödemeleri, 27 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bazı özel bankalar, ek kampanyalarla emeklilere cazip ödeme fırsatları sunarak rekabette öne çıkıyor. Peki, 2025 yılında en yüksek promosyon ödemesini hangi bankalar yapacak? İşte, o bankalar ve detaylar.
2025 Emekli Promosyonları: Banka Banka Güncel Teklifler
Mayıs ayı ile birlikte bankalar, emeklilere sundukları promosyon ödemelerinde yeni kampanyalar başlattı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2025 yılına özel yapılan teklifler, önemli artışlarla dikkat çekiyor. İşte, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri ve kampanyalar:
Akbank: 17.500 TL'ye Varan Ödeme
Akbank, maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda ise 2.500 TL chip para fırsatı sağlıyor.
Albaraka Türk: 20.000 TL'ye Varan Ödeme
Albaraka Türk, maaş dilimine göre 6.500 TL'den başlayarak 15.600 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ek olarak, 2 fatura talimatına 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL, toplamda ise 3.000 TL ek ödül veriliyor.
DenizBank: 20.000 TL'ye Varan Ödeme
DenizBank, maaşa göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi sunuyor. MobilDeniz indirene 1.000 TL, KMH açana 1.000 TL, kredi kartı alana 2.000 TL, fatura talimatlarına ise maaşa göre 1.000 TL ile 4.000 TL arasında ek ödeme fırsatları sağlanıyor.
Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Varan Ödeme
Garanti BBVA, promosyon ödemelerini 6.250 TL ile başlatıp 15.000 TL'ye kadar çıkarıyor. Ek koşul aranmaksızın tek seferde ödeme yapılabiliyor.
Halkbank: 12.000 TL'ye Varan Ödeme
Halkbank, emekli maaşına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme sunuyor. Ekstra ürün şartı olmaksızın ödeme gerçekleştiriliyor.
ING: 25.000 TL'ye Varan Ödeme
ING, ana promosyonu 6.250 TL ile 15.000 TL arasında belirlerken, 5 fatura talimatına 2.500 TL, Turuncu Hesap'ta 75.000 TL ve üzeri bakiye için 2.500 TL, 50.000 TL ihtiyaç kredisi için 2.500 TL ve kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya ise 2.500 TL ek ödeme sunuyor.
İş Bankası: 21.000 TL'ye Varan Ödeme
İş Bankası, maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. İlk 3 fatura talimatında 1.000 TL, yeni kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise 2.500 TL’ye kadar MaxiPuan sunuluyor.
Şekerbank: 20.000 TL'ye Varan Ödeme
Şekerbank, maaş dilimine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ana promosyon sunuyor. Ayrıca, 2 fatura talimatına maaşa göre 1.000 TL ile 2.000 TL, kredi kartı alana 2.000 TL, sigorta yaptırana 1.000 TL ile 1.500 TL arasında ödeme yapılabiliyor.
QNB Finansbank: 16.200 TL'ye Varan Ödeme
QNB Finansbank, maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi sağlıyor. Emekli kredi kartı kullanıcılarına market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye kadar indirim sağlanıyor.
TEB: 21.000 TL'ye Varan Ödeme
TEB, maaş dilimine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapıyor. 2 fatura talimatı veren emeklilere ise ek olarak 9.000 TL ödeme yapılıyor.
Türkiye Finans: 14.500 TL'ye Varan Ödeme
Türkiye Finans, 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ana promosyon sunuyor. Emekli yakını getirenlere kişi başı 250 TL, toplamda ise 2.500 TL'ye kadar ek ödeme veriliyor.
VakıfBank: 27.000 TL'ye Varan Ödeme
VakıfBank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. Yeni kredi kartı alıp harcama yapan emeklilere ayda 1.500 TL, toplamda ise 10 ayda 15.000 TL'ye kadar ek ödeme sağlanıyor.
Yapı Kredi: 25.000 TL'ye Varan Ödeme
Yapı Kredi, maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor. 2 fatura talimatına 2.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya ise 2.000 TL, mobil uygulama kullanana 500 TL ek ödeme imkanı sunuluyor.
Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye Varan Ödeme
Ziraat Bankası, maaş dilimine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Ek koşul talep edilmeden ödeme yapılabiliyor.
Bankalar arasındaki bu rekabet, emeklilere çeşitli avantajlar sunarak, maaşlarını değerlendirebilmeleri için birçok fırsat yaratıyor.