Emekliye müjde sabah erken geldi! 2 ödeme birden hesaplara yatacak: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na 27.000 TL ile 4.000 TL arası...

Emekli maaş promosyonları, emekli vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Her bankanın emekli maaşı karşılığında sunduğu promosyon tutarları farklılık gösteriyor. Emekliler, hangi bankaların daha yüksek promosyon sunduğunu merak ediyor. Diğer yandan ikramiye ödemeleri ile emekliler ek gelir elde etmiş olacak.
Emekli maaşı alan vatandaşlar için her yıl bir defa ödenen banka promosyonları, bankalar tarafından emeklilere sunulan ek bir ödeme olarak dikkat çekiyor. Bu promosyon ödemesi, maaş ödemelerinin yapıldığı bankadan alınabiliyor ve her bankanın sunduğu promosyon tutarları farklılık gösteriyor. Emekliler Mart ayı bitiminde promosyon ve ikramiye ödemeleri hesaplara yatacak.
Emekliler, bayram ikramiyesi kapsamında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesinin yapılmasını bekliyor. 15,5 milyon kişiye yapılacak olan fark ödemeleri, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda, ikramiye tutarları 4.000 TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyesi fark ödemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.
3 BİN LİRALIK KISIM ÖDENDİ
Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.
SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
Konuya ilişkin SGK'dan yapılan açıklamada;
"Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
VakıfBank
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
Vakıf Katılım
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşınızı Vakıf Katılım’a taşıyarak 17.000 TL'ye varan promosyon imkanından ve emeklilere özel tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz." deniliyor.
Halkbank
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
Garanti BBVA
Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.
Akbank
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
Yapı Kredi Bankası
Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.
ING Bank
Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
TEB
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
QNB
Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
İş Bankası
Banka 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.
Banka 2025 yılı için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
Şekerbank
Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Albaraka Türk
Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.
DenizBank
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.