Emekliye müjde sabah erken geldi! 2 ödeme birden hesaplara yatacak: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na 27.000 TL ile 4.000 TL arası...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için her yıl bir defa ödenen banka promosyonları, bankalar tarafından emeklilere sunulan ek bir ödeme olarak dikkat çekiyor. Bu promosyon ödemesi, maaş ödemelerinin yapıldığı bankadan alınabiliyor ve her bankanın sunduğu promosyon tutarları farklılık gösteriyor. Emekliler Mart ayı bitiminde promosyon ve ikramiye ödemeleri hesaplara yatacak.