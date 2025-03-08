Emekliye müjde sabah saatlerinde geldi! Mart ayında 40.000 TL'ye yakın ödenecek: 14.469 TL taban maaş alanlar...

Ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam %15,75, memur emeklilerine ise %11,54 olarak belirlendi. Bu zam oranları kök aylıklara yansıtılırken, ek ödeme tutarları da e-Devlet sistemine yüklendi. Bunun yanı sıra, banka promosyonlarında artış yapılırken, bayram ikramiyesi tutarlarına ilişkin güncellemelerin ise hala yapılmadığı ifade ediliyor. Mart ayı öncesinde emeklilerin gelir takvimine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliler, bayram ikramiyesi ve diğer ödeme düzenlemeleri hakkında yapılacak yeni açıklamaları bekliyor.

1 /12 Emeklilere yönelik iki önemli düzenleme hayata geçirildi. Emekli maaşlarına yapılan %15,75 oranındaki zam ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur kapsamında en düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 14.469 TL olarak belirlendi. Ödemelerin ardından, gözler şimdi ikramiye ve promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaş artışlarının yanı sıra ikramiye ve promosyon ödemeleri ile üç farklı kazanç elde edecek.

2 /12 EMEKLİYE 3 ÖDEME BİRDEN! 40 BİN TL'YE YAKIN... Emekliler Mart ayında maaş ödemesinin yanı sıra promosyon ve ikramiye ödemelerinden de yararlanabilecek. Böylelikle toplama ödeme tutarının 40 bin TL'yi aşması bekleniyor.

3 /12 Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyenin ne kadar olacağını dört gözle bekliyor. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde önemli gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili tasarıyı sunması bekleniyor.

4 /12 Bayramda emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekliler ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor. Ramazan Bayramı ise 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Yani emekliler 30 Mart öncesinde ikramiyelerini alacak. Bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin liraya yükseltilmiş, emekliler bayram öncesi 3 bin lira ikramiye almışlardı.

5 /12 İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN 3 SENARYO Kulislerde ise pazartesi günü için 3 senaryo üzerinde duruluyor: Birinci senaryo emekli ikramiyelerine 500 lira zam gelmesi. Buna göre 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi emekliler 3500 TL alacak. İkinci senaryo 750 TL zam. Bu senaryoda emeklilerin 3750 TL ikramiye alması öngörülüyor. Üçüncü senaryo ise 1000 TL zam. Bu senaryoda emeklilerin bayram için 4 bin TL zam alacağı konuşuluyor.

6 /12 Emeklilerin Kazancı Büyüyecek Yeni promosyon düzenlemesiyle, hem en düşük hem de en yüksek promosyon tutarları artacak. Bu durum, emeklilerin kazançlarının önemli ölçüde büyümesine olanak tanıyacak. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler için daha avantajlı teklifler sunulacak.

7 /12 HANGİ BANKA, NE VERİYOR? 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödenen promosyon tutarları sırasıyla şöyle... ALBARAKA TÜRK: 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

8 /12 DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü bitenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, fatura talimatı verilirse 1.000-4.000 lira. GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

9 /12 HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcayana 2.500 lira.

10 /12 İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. QNB: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Kredi kartı sahiplerine de market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

11 /12 TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira. TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.