Emekliye noktası virgülüne ek ödeme tablosu oluştu: SSK, BAĞ-KUR'lunun 14.469 TL taban maaşı ne zaman uygulanacak?

Ek Ödeme Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşlarına ek olarak %4 oranında ek ödeme yapılır. Örneğin, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 800 TL olur. Bu durumda asıl maaş 19 bin 200 TL olarak hesaplanır. Ocak 2024’te yapılan %49,25’lik zam, bu asıl maaşa uygulanır ve maaş 28 bin 656 TL’ye yükselir. Buna %4 ek ödeme eklenince toplam maaş 29 bin 802 TL olur.