EMEKLİYE ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur emekli 2025 Temmuz zammı enflasyon farkı yüzde kaç olur?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Tarım emeklilerinin maaşlarına yılda iki kez TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak belirlenmişti. Bugün (3 Mart) açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Açıklanacak veriler doğrultusunda Temmuz zammına yönelik ilk hesaplamalar netleşmeye başlayacak.