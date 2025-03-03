EMEKLİYE ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur emekli 2025 Temmuz zammı enflasyon farkı yüzde kaç olur?

Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri belirleyici olmaya devam ediyor. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklanmıştı. Bugün (3 Mart) TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte 2 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Açıklanacak Şubat ayı verisiyle birlikte 2025 yılı Temmuz zammı için ilk hesaplamalar şekillenmeye başlayacak.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Tarım emeklilerinin maaşlarına yılda iki kez TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak belirlenmişti. Bugün (3 Mart) açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Açıklanacak veriler doğrultusunda Temmuz zammına yönelik ilk hesaplamalar netleşmeye başlayacak.
2 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025 || EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamları bugün (3 Mart) saat 10.00'da açıklanacak. Paylaşılan verilerle enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
2025 OCAK AYI ENFLASYON FARKI
TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan TÜİK enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olarak ortaya çıktı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacakİ)