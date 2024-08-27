Emekliye yeni ödeme listesi güncellendi! En düşük emekli maaşı ile değişti: 12.500 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...

AKBANK

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.