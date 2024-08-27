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Emekliye yeni ödeme listesi güncellendi! En düşük emekli maaşı ile değişti: 12.500 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...

10:23 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak

2024 yılı Ağustos ayında bankalar arasındaki emekli promosyonu rekabeti, emekliler için cazip fırsatlar sunuyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilere daha yüksek promosyonlar sunmaya başladı. Bazı bankalar, herhangi bir ek koşul olmaksızın emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon teklif ederken, diğer bankalar bu rakamı 18.000 TL’ye kadar yükseltiyor.

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2024 yılı Ağustos ayında, emekliler için bankalar arasında promosyon rekabeti oldukça yoğunlaşmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının promosyonlarını artıracağına dair açıklamasının ardından, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, promosyon ödemelerini 8.000 TL ile 12.000 TL arasında güncelledi. Özel bankalar da bu rekabete katılarak promosyon miktarlarını artırdı. Temmuz ayında emeklilere yapılan zamların ardından bazı bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara 18.000 TL'ye kadar varan promosyonlar sunmaya başladı. 

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EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler ise 3 yılda bir verilen maaş promosyonunun senede bir verilmesini istiyor. Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor.

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Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

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AKBANK

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

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GARANTİ BBVA

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın! Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2024’tür.

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İŞ BANKASI

Bi' emekli olayım ilk iş hayallerimi gerçekleştireceğim diyenler emekli maaşını İş Bankası'ndan alıyor, 12.000 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor. Siz de emekli maaşınızı İşCep'ten kolayca İş Bankası'na taşıyabilir, promosyon talebinde bulunabilirsiniz.

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ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

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FİNANSBANK

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

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