Emekliye zamlı yeni maaş listesi açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77'lik zam: 12.500, 14.300, 15.200 TL maaş alanlar...

2025 Ocak ayında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Yeni tahminler, bu zammın ne kadar olacağına dair ipuçları veriyor ve emeklilerin maaşlarının nasıl etkileneceğine dair hesaplamaları şekillendiriyor. İki yeni enflasyon tahmini, emeklilerin zam oranlarının önceki tahminlere göre farklılaşabileceğini gösteriyor.
2024 yılı boyunca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan toplam %86.16'lık zam, emeklilerin kök aylıklarına önemli bir artış sağladı. Bunun yanı sıra, taban emekli aylıkları önce 10 bin TL, ardından 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından emekliler, 2025 yılında yapılacak zamları merakla bekliyor. Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, emeklilerin maaşlarının ne kadar artacağına dair beklentiler yükselmiş durumda.
2025 yılı Ocak ayında yapılacak olan zamlarla ilgili tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağına dair önemli ipuçları veriyor. Mevcut durumda, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı, emeklilerin Ocak ayında alacakları maaşlara yansıtılacak.
Tahminler:
Birinci Tahmin: 2024 yılı enflasyon oranının %42.95 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon %14.60 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14.60 oranında zam alacak.
İkinci Tahmin: 2024 yılı enflasyon oranının %49.39 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon %19.77 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %19.77 oranında zam alacak.
İŞTE ÖRNEK MAAŞLAR...
Mevcut Maaş: 12,500 TL
%14.60 zamlı: 14,325 TL
%19.77 zamlı: 14,971.25 TL
Mevcut Maaş: 12,600 TL
%14.60 zamlı: 14,439.60 TL
%19.77 zamlı: 15,091.02 TL
Mevcut Maaş: 12,700 TL
%14.60 zamlı: 14,554.20 TL
%19.77 zamlı: 15,210.79 TL
Mevcut Maaş: 12,800 TL
%14.60 zamlı: 14,668.80 TL
%19.77 zamlı: 15,330.56 TL
Mevcut Maaş: 12,900 TL
%14.60 zamlı: 14,783.40 TL
%19.77 zamlı: 15,450.33 TL
Mevcut Maaş: 13,000 TL
%14.60 zamlı: 14,898.00 TL
%19.77 zamlı: 15,570.10 TL
Mevcut Maaş: 13,100 TL
%14.60 zamlı: 15,012.60 TL
%19.77 zamlı: 15,689.87 TL
Mevcut Maaş: 13,200 TL
%14.60 zamlı: 15,127.20 TL
%19.77 zamlı: 15,809.64 TL
Mevcut Maaş: 13,400 TL
%14.60 zamlı: 15,356.40 TL
%19.77 zamlı: 16,049.18 TL
Mevcut Maaş: 13,500 TL
%14.60 zamlı: 15,471.00 TL
%19.77 zamlı: 16,168.95 TL
Mevcut Maaş: 13,600 TL
%14.60 zamlı: 15,585.60 TL
%19.77 zamlı: 16,288.72 TL
Mevcut Maaş: 13,700 TL
%14.60 zamlı: 15,700.20 TL
%19.77 zamlı: 16,408.49 TL
Mevcut Maaş: 13,800 TL
%14.60 zamlı: 15,814.80 TL
%19.77 zamlı: 16,528.26 TL
Mevcut Maaş: 13,900 TL
%14.60 zamlı: 15,929.40 TL
%19.77 zamlı: 16,648.03 TL
Mevcut Maaş: 14,000 TL
%14.60 zamlı: 16,044.00 TL
%19.77 zamlı: 16,767.80 TL
Mevcut Maaş: 14,100 TL
%14.60 zamlı: 16,158.60 TL
%19.77 zamlı: 16,887.57 TL
Mevcut Maaş: 14,200 TL
%14.60 zamlı: 16,273.20 TL
%19.77 zamlı: 17,007.34 TL
Mevcut Maaş: 14,300 TL
%14.60 zamlı: 16,387.80 TL
%19.77 zamlı: 17,127.11 TL
Mevcut Maaş: 14,400 TL
%14.60 zamlı: 16,502.40 TL
%19.77 zamlı: 17,246.88 TL
Mevcut Maaş: 14,500 TL
%14.60 zamlı: 16,617.00 TL
%19.77 zamlı: 17,366.65 TL
Mevcut Maaş: 14,600 TL
%14.60 zamlı: 16,731.60 TL
%19.77 zamlı: 17,486.42 TL
Mevcut Maaş: 14,700 TL
%14.60 zamlı: 16,846.20 TL
%19.77 zamlı: 17,606.19 TL
Mevcut Maaş: 14,800 TL
%14.60 zamlı: 16,960.80 TL
%19.77 zamlı: 17,725.96 TL
Mevcut Maaş: 14,900 TL
%14.60 zamlı: 17,075.40 TL
%19.77 zamlı: 17,845.73 TL
Mevcut Maaş: 15,000 TL
%14.60 zamlı: 17,190.00 TL
%19.77 zamlı: 17,965.50 TL
Mevcut Maaş: 15,500 TL
%14.60 zamlı: 17,763.00 TL
%19.77 zamlı: 18,564.35 TL
Mevcut Maaş: 16,000 TL
%14.60 zamlı: 18,336.00 TL
%19.77 zamlı: 19,163.20 TL
Mevcut Maaş: 16,500 TL
%14.60 zamlı: 18,909.00 TL
%19.77 zamlı: 19,762.05 TL
Mevcut Maaş: 17,000 TL
%14.60 zamlı: 19,482.00 TL
%19.77 zamlı: 20,360.90 TL
Mevcut Maaş: 17,500 TL
%14.60 zamlı: 20,055.00 TL
%19.77 zamlı: 20,959.75 TL
Mevcut Maaş: 18,000 TL
%14.60 zamlı: 20,628.00 TL
%19.77 zamlı: 21,558.60 TL
Mevcut Maaş: 19,000 TL
%14.60 zamlı: 21,774.00 TL
%19.77 zamlı: 22,756.30 TL
Mevcut Maaş: 20,000 TL
%14.60 zamlı: 22,920.00 TL
%19.77 zamlı: 23,954.00 TL
Mevcut Maaş: 21,000 TL
%14.60 zamlı: 24,066.00 TL
%19.77 zamlı: 25,151.70 TL
Mevcut Maaş: 22,000 TL
%14.60 zamlı: 25,212.00 TL
%19.77 zamlı: 26,349.40 TL
Mevcut Maaş: 23,000 TL
%14.60 zamlı: 26,358.00 TL
%19.77 zamlı: 27,547.10 TL
Mevcut Maaş: 24,000 TL
%14.60 zamlı: 27,504.00 TL
%19.77 zamlı: 28,744.80 TL
Mevcut Maaş: 25,000 TL
%14.60 zamlı: 28,650.00 TL
%19.77 zamlı: 29,942.50 TL
Mevcut Maaş: 26,000 TL
%14.60 zamlı: 29,796.00 TL
%19.77 zamlı: 31,140.20 TL
Mevcut Maaş: 27,000 TL
%14.60 zamlı: 30,942.00 TL
%19.77 zamlı: 32,337.90 TL
Mevcut Maaş: 28,000 TL
%14.60 zamlı: 32,088.00 TL
%19.77 zamlı: 33,535.60 TL
Mevcut Maaş: 29,000 TL
%14.60 zamlı: 33,234.00 TL
%19.77 zamlı: 34,733.30 TL
Mevcut Maaş: 30,000 TL
%14.60 zamlı: 34,380.00 TL
%19.77 zamlı: 35,931.00 TL
Mevcut Maaş: 35,000 TL
%14.60 zamlı: 40,110.00 TL
%19.77 zamlı: 41,923.50 TL
Mevcut Maaş: 40,000 TL
%14.60 zamlı: 45,840.00 TL
%19.77 zamlı: 47,916.00 TL
Mevcut Maaş: 45,000 TL
%14.60 zamlı: 51,570.00 TL
%19.77 zamlı: 53,908.50 TL
Mevcut Maaş: 50,000 TL
%14.60 zamlı: 57,300.00 TL
%19.77 zamlı: 59,901.00 TL
Mevcut Maaş: 55,000 TL
%14.60 zamlı: 63,030.00 TL
%19.77 zamlı: 65,893.50 TL
Mevcut Maaş: 60,000 TL
%14.60 zamlı: 68,760.00 TL
%19.77 zamlı: 71,886.00 TL