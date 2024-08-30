Emekliye zamlı yeni maaş listesi açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77'lik zam: 12.500, 14.300, 15.200 TL maaş alanlar...

2024 yılı boyunca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan toplam %86.16'lık zam, emeklilerin kök aylıklarına önemli bir artış sağladı. Bunun yanı sıra, taban emekli aylıkları önce 10 bin TL, ardından 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından emekliler, 2025 yılında yapılacak zamları merakla bekliyor. Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, emeklilerin maaşlarının ne kadar artacağına dair beklentiler yükselmiş durumda.