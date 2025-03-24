Emlak Konut kampanyası geri ödeme şartları nedir?

Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak. Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak. İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek. Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.