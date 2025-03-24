Emlak Konut GYO'nun orta gelir grubuna yönelik başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e uzatıldı. Peki Emlak Konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartlar nedir, ödeme planı nasıl, hangi projeleri kapıyor ve teslim tarihleri ne zaman? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni konut kampanyasını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Emlak Konut kampanyası ve İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir projeleri ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emlak Konut Projesi kapsamında başvuruların 23 Mart'ta sona erdiği ifade edilmişti. Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre ilgi gören kampanyanın başvuru süresi uzatıldı. Emlak Konut projesi dahilinde 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut.
Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek?
Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Emlak Konut kampanyanın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e uzatıldı. Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.
Emlak Konut kampanyası projeler ve teslim tarihleri
Başvuruların bugünden itibaren başladığını açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şöyle devam etti: "En düşük fiyatlı daire İstanbul'da Arnavutköy projesinde. Hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut. Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. Yeni başlayıp 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de var."
Yılmaz, faiz indirimlerinin de kampanyaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu anki mevcut durumu dikkate alarak bir kampanya hazırladıklarını, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere göre farklı kampanyalar sunmayı planladıklarını kaydetti. Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşmede cezai şartlar bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Emlak Konut borçlanmalı sistemde gecikmeler Emlak Konut tarafından takip edilecek. Leasing modelinde ise gecikmeler Emlak Katılım Bankası tarafından takip edilecek." bilgisini verdi.
Emlak Konut kampanyası bitmiş ve yakın zamanda teslim edilecek projeler hangileri?
Yılmaz, devam eden ve yakın zamanda teslim edilecek projelere ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu: "Şu anda Fikirtepe Projesi'nde teslime hazır dairelerimiz var. Batı Yakası Projesi'nin bir kısmı teslim edilebilir durumda. Yeni Levent Projesi kısa süre içinde teslim edilecek. Balıkesir'de 2-3 ay içinde teslim edilebilecek projelerimiz var. İzmir'de ise Alsancak Projemizde teslimler başladı. Çağrı merkezlerinden vatandaşlarımız çok daha detaylı bilgi alabilirler."
Şu an yalnızca Emlak Katılım Bankası ile çalıştıklarını belirten Yılmaz, özel bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, aynı aileden kaç kişinin başvuracağı konusunda bir sınır olmadığını aktararak, "Emlak Konut projesinde böyle bir kısıtlama yok. Dinamik bir süreç yönetiyoruz.
Önümüzdeki süreçte aldığımız yeni arsalarla birlikte projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde konut ihtiyacının arttığını görüyoruz ve bu doğrultuda üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Emlak Konut kampanyası geri ödeme şartları nedir?
Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak. Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak. İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek. Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.