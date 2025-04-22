Emlak vergisi ile kira gelir vergisi için taksit ve beyanname dönemi devam ediyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. Emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitiyor? Emlak vergisi ne kadar? İşte detaylar...

1 /7 Konut sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinin bu yılki ilk taksit ödemeleri başladı. Tapulu konutları için her yıl belli aralıklara ödeme yapan ev sahipleri, söz konusu vergi ödemelerinin 2025 ödemeleri için belirlenen son tarihi sorguluyor. Peki, emlak vergisi ödemeleri ne zaman bitecek?

2 /7 Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 Her yıl Mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlıyor. Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor. İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde Mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Beyanname dönemi bitti şimdi taksit ödeme zamanı devam ediyor.

3 /7 Emlak vergisi ilk taksit ödemesi için son gün ne zaman?

2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.

4 /7 Emlak vergisi ikinci taksit ödeme tarihleri 2025 Emlak vergisi ödemesi ikinci taksitleri, 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

5 /7 Emlak vergisi nasıl ödenir?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.



6 /7 Emlak vergisi ödemesi nasıl hesaplanır?

Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak: Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor, Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.