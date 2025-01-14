Muharebe tankları, birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak yer alıyor. ABD’de yapılan araştırmaya göre, Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu. Sadece tank sayısı değil, tankların yaşı, teknolojik seviyesi, yedek parça bulunabilirliği gibi birçok faktör de değerlendirilerek ülke ordularının zırhlı birlik gücü hakkında genel bir fikir veriyor. Tank gücü bakımından Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. Araştırmayı yapan ABD merkezli Global Firepower isimli site. dünyanın en güçlü tank filosuna sahip listede Türkiye’de yer alıyor. Türkiye'nin tank filosu, bölgesel güç olma noktasında bir unsur.
Global Firepower'ın araştırması, Türkiye'nin tank filosunun büyüklüğü, modernliği ve bölgedeki diğer ülkelerle olan kıyaslaması hakkında bilgi veriyor. Bu bilgiler, Türkiye'nin askeri stratejilerini belirlemede ve savunma sanayii politikalarını şekillendirmede kullanılıyor. İşte dünyanın en güçlü tank filosuna sahip 20 ülke;
1. ÇİN: 6.800
2. RUSYA: 5.750
3. ABD: 4.640
4. KUZEY KORE: 4.344
5. HİNDİSTAN: 4.201
6. MISIR: 3.620
7. PAKİSTAN: 2.627
8. TÜRKİYE: 2.238
9. GÜNEY KORE: 2.236
10. İRAN: 1.713
11. CEZAYİR: 1.485
12. ÜRDÜN: 1.458
13. VİETNAM: 1.374
14. YUNANİSTAN: 1.344
15. İSRAİL: 1.300
16. UKRAYNA: 1.114
17. IRAK: 1.025
18. FAS: 903
19. TAYVAN: 888
20. SUUDİ ARABİSTAN: 840