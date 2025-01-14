Dünyanın en güçlü tankı ordusu listesinde hangi ülkeler var?

Muharebe tankları, birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak yer alıyor. ABD’de yapılan araştırmaya göre, Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu. Sadece tank sayısı değil, tankların yaşı, teknolojik seviyesi, yedek parça bulunabilirliği gibi birçok faktör de değerlendirilerek ülke ordularının zırhlı birlik gücü hakkında genel bir fikir veriyor. Tank gücü bakımından Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

1 /22 Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. Araştırmayı yapan ABD merkezli Global Firepower isimli site. dünyanın en güçlü tank filosuna sahip listede Türkiye’de yer alıyor. Türkiye'nin tank filosu, bölgesel güç olma noktasında bir unsur.



2 /22 Global Firepower'ın araştırması, Türkiye'nin tank filosunun büyüklüğü, modernliği ve bölgedeki diğer ülkelerle olan kıyaslaması hakkında bilgi veriyor. Bu bilgiler, Türkiye'nin askeri stratejilerini belirlemede ve savunma sanayii politikalarını şekillendirmede kullanılıyor. İşte dünyanın en güçlü tank filosuna sahip 20 ülke;

3 /22 1. ÇİN: 6.800

4 /22 2. RUSYA: 5.750

5 /22 3. ABD: 4.640

6 /22 4. KUZEY KORE: 4.344

7 /22 5. HİNDİSTAN: 4.201

8 /22 6. MISIR: 3.620

9 /22 7. PAKİSTAN: 2.627

10 /22 8. TÜRKİYE: 2.238

11 /22 9. GÜNEY KORE: 2.236

12 /22 10. İRAN: 1.713

13 /22 11. CEZAYİR: 1.485

14 /22 12. ÜRDÜN: 1.458

15 /22 13. VİETNAM: 1.374

16 /22 14. YUNANİSTAN: 1.344

17 /22 15. İSRAİL: 1.300

18 /22 16. UKRAYNA: 1.114

19 /22 17. IRAK: 1.025

20 /22 18. FAS: 903

21 /22 19. TAYVAN: 888