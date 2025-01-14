Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

18:1414/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Dünyanın en güçlü tankı ordusu listesinde hangi ülkeler var?</p>
Dünyanın en güçlü tankı ordusu listesinde hangi ülkeler var?

Muharebe tankları, birçok ülke için önemli bir askeri varlık olarak yer alıyor. ABD’de yapılan araştırmaya göre, Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusu belli oldu. Sadece tank sayısı değil, tankların yaşı, teknolojik seviyesi, yedek parça bulunabilirliği gibi birçok faktör de değerlendirilerek ülke ordularının zırhlı birlik gücü hakkında genel bir fikir veriyor. Tank gücü bakımından Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu. Araştırmayı yapan ABD merkezli Global Firepower isimli site. dünyanın en güçlü tank filosuna sahip listede Türkiye’de yer alıyor. Türkiye'nin tank filosu, bölgesel güç olma noktasında bir unsur.


Global Firepower'ın araştırması, Türkiye'nin tank filosunun büyüklüğü, modernliği ve bölgedeki diğer ülkelerle olan kıyaslaması hakkında bilgi veriyor. Bu bilgiler, Türkiye'nin askeri stratejilerini belirlemede ve savunma sanayii politikalarını şekillendirmede kullanılıyor. İşte dünyanın en güçlü tank filosuna sahip 20 ülke;

1. ÇİN: 6.800

2. RUSYA: 5.750

3. ABD: 4.640

4. KUZEY KORE: 4.344

5. HİNDİSTAN: 4.201

6. MISIR: 3.620

7. PAKİSTAN: 2.627

8. TÜRKİYE: 2.238

9. GÜNEY KORE: 2.236

10. İRAN: 1.713

11. CEZAYİR: 1.485

12. ÜRDÜN: 1.458

13. VİETNAM: 1.374

14. YUNANİSTAN: 1.344

15. İSRAİL: 1.300

16. UKRAYNA: 1.114

17. IRAK: 1.025

18. FAS: 903

19. TAYVAN: 888

20. SUUDİ ARABİSTAN: 840

#Tank sayısı
#dünyanın güçlü orduları
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?