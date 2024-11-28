Kasım ayı enflasyon rakamları gözler TÜİK verilerine çevrildi. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 kasım ayı enflasyon oranlarını aralık ayının ilk haftasında duyuracak. 2025 yeni yıl memur ve emekli maaş zammı ile kira artış oranlarında etkili olacak olan kasım enflasyon oranları ile beş aylık fark netlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

1 /4 Kasım ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2024 Kasım ayı enflasyon verilerinde son durum...

2 /4 TÜİK KASIM 2024 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammından, ocak ayında gerçekleşecek maaş zamlarına kadar birçok farklı kaleme etki edecek olan Kasım 2024 enflasyon rakamlarının 2 Aralık 2024 Pazartesi günü TÜİK tarafından duyurulması bekleniyor. Tüketici ve üretici enflasyonu saat 10.00 itibariyle açıklanmış olacak.





3 /4 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

Yıllık enflasyon yüzde 48.58 olarak açıklanırken, aylık enflasyon da yüzde 2,88 arttı.



