TÜİK tarafından her ay yayımlanan enflasyon verileri, ekonomik beklentiler açısından belirleyici rol oynuyor. Nisan 2025 enflasyon oranı için geri sayım sürerken, TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi de dikkat çekti. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yükselirken, kısa vadeli beklentilerde de yukarı yönlü revizyonlar görüldü.
TÜİK’in her ay düzenli olarak yayımladığı enflasyon verileri, ekonomi gündeminin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Nisan 2025 enflasyon oranı için açıklama tarihi yaklaşırken, TCMB de piyasa beklentilerini ortaya koyan Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisinde artış gözlemlenirken, kısa vadeli tahminlerde de yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti.
NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklamaktadır. Ancak, bu tarih hafta sonuna denk geldiğinde, veriler ilk iş günü olan pazartesi günü paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 2025 yılı Nisan ayına ait enflasyon oranları 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.
BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON 10 AYDIR DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir programımız var." dedi.
Dünyada ciddi yapısal sorunların olduğunu ama Türkiye'nin bu zorluklara karşı daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle de Haziran 2023'ten bu yana makroekonomik istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek, mali disiplini güçlendirerek reformlar için bütçede alan yaratmak, cari açığı azaltarak makro finansal kırılganlıkları minimize etmek ve nihayetinde verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artırarak, yapısal dönüşümü hayata geçirmek."
Son dönemdeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef aralığının içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. En önemlisi finansal koşullardaki sıkılaşma başlı başına aslında dezenflasyonisttir."
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ: TCMB ANKETİ SONUÇLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcının görüşleriyle hazırlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 2,25 olarak öngörülen nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu ay yüzde 3,07'ye yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi de artarak yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e çıktı. TÜFE'de 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,55'ten yüzde 25,56'ya, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,06'dan yüzde 17,69'a yükseldi.