ENFLASYON ORANLARI ŞUBAT AYI 2025: Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? İşyeri - konut kira zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 seviyesine geriledi. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak açıklanmıştı. Bu verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayına ait kümülatif enflasyon yüzde 7,40 oldu. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının iki aylık bölümü netleşmiş oldu. Önümüzdeki aylarda açıklanacak Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verileri, Temmuz zam oranını belirleyecek.

1 /6 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 geriledi. Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında artacağını tahmin ediyordu.

2 /6 Yıllık enflasyonun ise yüzde 40'a gerilemesi öngörülüyordu. Ocakta aylık enflasyon yüzde 4,53 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti.

3 /6 ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ? Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşmişti. Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetmişti.

4 /6 GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ Enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi için perşembe günü toplanacak. Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesi bekliyor.

5 /6 Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda... TCMB, ocak ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.