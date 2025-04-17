​​Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 1.381 engelli öğretmen ataması için takvim belli oldu. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan EKPSS-Lisans sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması yapılacak. Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Peki engelli öğretmen ataması ne zaman? Atama yapılacak alanlar ve kontenjan sayıları belli oldu mu? İşte detaylar.

1 /6 Millİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi açıkladı. Adaylar, 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulundu. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Peki Engelli öğretmen ataması ne zaman? MEB EKPSS 1381 öğretmen atama takvimi.

2 /6 MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanlığı EKPSS engelli öğretmen atamasını, 30 Nisan 2025 tarihinde yapacak. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir.

3 /6 ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde göreve başlayamayanlar ile belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle iki ay içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içinde görevine başlamayanların bilgileri tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

4 /6 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI EKPSS PUANI KAÇ OLMALI? Adaylarda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak şartı aranacak.

5 /6 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK? Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacak. 2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.