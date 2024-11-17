Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamayla Kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını ve bu kapsamda ödeme alan 546 bin vatandaşa bu ay toplam 4,9 milyar lira yatırıldığını bildirdi.

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.