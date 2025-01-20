EYT sonrası yeni emeklilik yasası geldi! SGK 1999-2014 arası sigorta girişi olanlara 4400 prim günü ile...

Birçok kişi, emekli olmanın rahatlığını yaşamak istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor. Son dönemde, özel birey raporu olanlar için önemli bir yenilik getirildi. TBMM'de kabul edilen yeni yasa ile, en az %40 engellilik raporuna sahip bireyler, yaş şartına takılmadan erken emekli olma hakkı kazandı. Bu düzenleme, 1999 ile 2014 yılları arasında sigortalı olanları kapsıyor ve prim gün sayısını tamamlayan engelliler için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte, bu yeni erken emeklilik sisteminin detayları ve nasıl başvurulacağı hakkında bilmeniz gerekenler!