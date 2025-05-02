EYT'siz erken emeklilik geliyor; SGK girişi 1999 öncesi arası sonrası olan SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlara gün doğdu

KADINLARA ÖZEL DOĞUM BORÇLANMASI AVANTAJI

Kadın sigortalılar için emeklilik yolunda önemli bir destek olan doğum borçlanması, çalışılmayan doğum sonrası dönemlerin prim gününe çevrilmesini sağlıyor. Her çocuk için en fazla 2 yıl olmak üzere, toplamda 3 çocukla birlikte 2.160 güne kadar prim kazanılabiliyor. Bu sayede kadınlar, çalışma hayatına verdikleri annelik arasını emeklilik avantajına çevirebiliyor.