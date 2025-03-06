Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Peki faiz indirimi dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz indirimi altın ve dolar üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgi...
Merkez Bankası ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda yılın ikinci PPK toplantısından da indirimle çıktı. Banka, 2024 Aralık ve 2025 Ocak'ta faiz kararlarında üst üste 250'şer baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 50 seviyesine çekmişti. Yılın ikinci PPK toplantısında da beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık indirim yapılarak politika faizi yüzde 42,5 seviyesine çekildi. Peki MB faizi düşürürse/indirirse altın, dolar, borsa, döviz ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi altın ve dolar üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgi...
Faiz indirimi altın fiyatlarını nasıl etkiler?
Faiz artışı olduğunda altın fiyatlarının düşme olasılığı daha yüksektir. Faiz oranlarının düşmesi ise, altının daha cazip bir yatırım aracı haline gelmesini sağlar.
Faiz indirimi dolar ve euro (döviz) fiyatlarını nasıl etkiler?
Merkez Bankası faiz oranını artırdığında, yatırımcılar Türkiye'yi daha cazip bir yatırım alanı olarak görürler çünkü yüksek faiz, daha yüksek getiri anlamına gelir. Bu durum, yabancı sermayenin Türkiye’ye girmesini sağlar ve Türk Lirası'nın değer kazanmasına yol açabilir.
Eğer faiz oranı düşürülürse, Türk Lirası değer kaybedebilir çünkü yatırımcılar, daha düşük faiz getirisi nedeniyle Türk Lirası’ndan başka dövizlere yönelirler. Bu durumda döviz kuru yükselir, Türk Lirası zayıflar.
Merkez Bankası faizi düşürürse borsa ne olur?
Faiz kararları, borsa üzerindeki yatırımlar için doğrudan bir etkiye sahiptir. Yüksek faiz oranları genellikle hisse senedi yatırımlarını olumsuz etkiler çünkü şirketlerin finansman maliyetleri artar ve kar marjları daralabilir. Bunun yerine, daha yüksek faiz oranları genellikle tahvil ve bono gibi sabit getirili yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Düşük faiz, şirketlerin borçlanmasını kolaylaştırır, yatırımcılar için hisse senetleri cazip hale gelir. Bu durum borsa endekslerini yukarı çekebilir.