Merkez Bankası faizi düşürürse borsa ne olur?

Faiz kararları, borsa üzerindeki yatırımlar için doğrudan bir etkiye sahiptir. Yüksek faiz oranları genellikle hisse senedi yatırımlarını olumsuz etkiler çünkü şirketlerin finansman maliyetleri artar ve kar marjları daralabilir. Bunun yerine, daha yüksek faiz oranları genellikle tahvil ve bono gibi sabit getirili yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Düşük faiz, şirketlerin borçlanmasını kolaylaştırır, yatırımcılar için hisse senetleri cazip hale gelir. Bu durum borsa endekslerini yukarı çekebilir.