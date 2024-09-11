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FED faizi indirirse altın, dolar, borsa ve kripto para nasıl etkilenir?

14:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>FED faiz indirirse dolar altın borsa kripto para ne olur?</p>
FED faiz indirirse dolar altın borsa kripto para ne olur?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasalar bu senenin sonuna doğru mutlaka bir faiz indirimi beklentisini satın almış durumda. Peki FED faiz indirimi altını, doları, borsayı, kripto parayı nasıl etkiler?

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FED faiz indirimi için bekleyiş sürüyor. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında, Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor. Piyasalar Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline karşı beklenti içine girdi. Peki FED faiz indirirse dolar altın borsa kripto para ne olur? FED faiz indirimi altını, doları, borsayı, kripto parayı nasıl etkiler?

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FED faiz indirimi altını nasıl etkiler?

Faiz İndirimi: Altın fiyatlarını yükseltebilir. Düşük faiz oranları, getiri arayışındaki yatırımcıları altına yönlendirebilir.

FED faiz oranını artırırsa, altının değeri düşer. Çünkü yüksek faiz oranı, altına olan talebi azaltır, altın talebi azaldıkça da altının değeri de düşer.

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FED faiz indirimi doları nasıl etkiler?

Faiz İndirimi: Doların değerini düşürebilir. Düşük faiz oranları, dolara olan talebi azaltabilir.

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FED faiz indirimi borsayı nasıl etkiler?

Faiz İndirimi: Borsa, genellikle FED’in faiz kararına hassas şekilde tepki veren bir yatırım aracıdır. Çünkü borsa, şirketlerin performansını ve beklentilerini yansıtır. Yüksek faiz oranı, şirketlerin borçlanma maliyetini artırır ve karlılıklarını azaltabilir.

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FED faiz indirimi kripto parayı nasıl etkiler?

Faiz İndirimi: Kripto para, FED faiz kararından dolaylı olarak etkilenir. FED faiz oranını artırırsa, kripto paranın değeri de düşer. Çünkü yüksek faiz oranı, kripto paraya olan talebi azaltır.

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