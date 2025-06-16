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FED faizi ne zaman açıklayacak?

FED faizi ne zaman açıklayacak?

14:0716/06/2025, Monday
Yeni Şafak
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<p>Haziran FED faiz kararı tarihi</p>
Haziran FED faiz kararı tarihi

ABD Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran'daki PPK toplantısı ardından 18 Haziran günü saat 22:00'da duyurulacak. FED faiz kararı son olarak 6-7 Mayıs'taki toplantı ardından duyurulmuştu. Faiz yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Peki FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimi sürerken, yatırımcılar Fed’in alacağı para politikası kararını yakından takip ediyor. Fed faiz kararı için PPK toplantısı düzenliyor. Mayıs ayında faizi 4.25-4.50 seviyelerinde sabit bırakma kararı alan FED, haziran faiz kararı de piyasalarda merak uyandırdı. Peki FED Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ABD Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran'daki PPK toplantısı ardından 18 Haziran günü saat 22:00'da duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faize yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğu için Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu ifade etti. Öte yandan önümüzdeki aylarda da seyrin netleşmeyebileceğini ekledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de belirsizliklere dikat çekerek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini bildirdi.

FED FAİZİ NE ZAMAN İNDİRECEK?

Bunlara bağlı olarak Fed'in ilk faiz indirimini eylül ayı gibi yapması ve yıl içinde toplamda 2 faiz indirimi gerçekleştirmesi beklenenler arasında.

Ayrıca ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile artarken, verinin barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı.

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