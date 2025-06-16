FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faize yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğu için Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu ifade etti. Öte yandan önümüzdeki aylarda da seyrin netleşmeyebileceğini ekledi.