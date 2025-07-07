Galatasaray ilkokulu’na kimler gerecek, şartlar nedir?

Öğrencilerin, 30 Eylül 2018 ile 30 Aralık 2019 tarihleri arasında doğmuş olması ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında herhangi bir ilkokulun birinci sınıfına başlamamış ya da devam etmemiş olması gerekmektedir.

Doğum tarihi 31 Aralık 2019 ile 30 Mart 2020 arasında olan, yani 66-68 aylık çocuklar için ise velilerden yazılı onay beyanı talep edilecektir. Ayrıca, aynı öğrenci adına birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılarak iptal edilecektir.