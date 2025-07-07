Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında birinci sınıfa kabul edilecek 50 öğrenci için gerçekleştirdiği kura çekimi sonuçları merak konusu. Galatasaray İlkokulu kura sonuçları ve isim listesi erişime açılıyor. Kurayı kazanan öğrencilerin velileri, belirlenen tarihler arasında okula kayıt beyanında bulunacaklar. Belirlenen kontenjanın dolmaması durumunda, ikinci bir kura çekilişi yapılacak ve bu kuradan çıkan adayların kayıt beyanı alınacak. Peki, Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Galatasaray ilkokulu kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir?
Galatasaray İlkokulu 2025-2026 Kura Çekimi için nefesler tutuldu. Galatasaray Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Galatasaray İlkokulu’nun 2025–2026 eğitim-öğretim yılı birinci sınıf öğrenci alımı için gerçekleştirilecek kura çekimi heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Galatasaray ilkokulu kura sonucu asil ve yedek isim listesi nasıl nereden öğrenilir?
Galatasaray ilkokulu kura sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci kontenjanı için kura takvimini paylaşmıştı. Takvim çerçevesinde bu yılki kura çekimi, 9 Temmuz tarihinde noter ve yetkililerin huzurunda gerçekleştirilecek.
Galatasaray ilkokulu kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir?
Galatasaray ilkokulu Çekilişi; Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkililerinin huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak.
Bu yıl kura ile 50 öğrenci, yedek liste olmadan belirlenecek. İsim listesi ise aynı gün, hem www.gsi.gsu.edu.tr hem de www.gsl.gsu.edu.tr adresli resmi web sayfalarında yayımlanacak.
Galatasaray ilkokulu’na kimler gerecek, şartlar nedir?
Öğrencilerin, 30 Eylül 2018 ile 30 Aralık 2019 tarihleri arasında doğmuş olması ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında herhangi bir ilkokulun birinci sınıfına başlamamış ya da devam etmemiş olması gerekmektedir.
Doğum tarihi 31 Aralık 2019 ile 30 Mart 2020 arasında olan, yani 66-68 aylık çocuklar için ise velilerden yazılı onay beyanı talep edilecektir. Ayrıca, aynı öğrenci adına birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılarak iptal edilecektir.
Galatasaray İlkokulu kayıt tarihi
• Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velileri (anne, baba veya yasal vasi) 10-11-12 Temmuz 2025 tarihlerinde Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıracaklarını beyan edeceklerdir.
• Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılır.
• İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrenci ya da öğrencilerin kayıt beyanı 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılır.
• Kura çekilişlerinin, yedek aday belirlenmeden yapılması nedeniyle; ikinci kuradan sonra kazanan adayın/adayların kayıt beyanı yapmaması durumunda ise 50 kişilik kontenjan dolana kadar kura çekilişleri birer gün arayla tekrarlanır.
Galatasaray İlkokulu’na Kesin Kayıtlar Ne zaman Yapılacak?
• Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre Galatasaray İlkokulu Müdürlüğünce www.gsi.gsu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.
• 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında herhangi bir ilkokulun 1.sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olduğu tespit edilen aday öğrenciler kurada kazansalar ve kayıt beyanında bulunsalar bile kesin kayıtları yapılmaz.