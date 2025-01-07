Gassal 2. sezonda hangi oyuncular olacak?





Yeni sezonda Hande Soral ve şarkıcı Bayhan gibi sürpriz isimlerin kadroya dahil olduğu görülüyor. Ayrıca Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da ikinci sezonda yer alacağı açıklandı.