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Gassal 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı? Nasıl izlenir? TRT Tabi Gassal dizisi 2. sezon yayın tarihi

Gassal 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı? Nasıl izlenir? TRT Tabi Gassal dizisi 2. sezon yayın tarihi

13:4118/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TRT’nin tabii platformunun en popüler yapımlarından biri olan Gassal dizisi ilk sezonu ile büyük ilgi uyandırdı. İlk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisinin yeni sezonuyla ilgili aramalar artmaya başladı. Gassal dizisi ilk sezonun yayınlanmasının hemen ardından yeni sezon çekimlerine başlandı. Peki, Gassal 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Gassal dizisi 2. sezon yayınlanma tarihi...

2024 yılının bitmesine sayılı günler kala yayınlanan Gassal, ilk bölümüyle birlikte çok beğenilerek büyük çıkış yapan Tabii dizileri arasında yerini aldı. Peki, Gassal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Gassal dizisi 2. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?


Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.


Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.


Gassal 2. sezon kaç bölüm olacak?


Yeni sezon ilk sezon gibi 10 bölümden oluşabilir.



Gassal Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?


Gasal dizisini Tabii isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Tabii Premium aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.


Gassal 2. sezonda hangi oyuncular olacak?


Yeni sezonda Hande Soral ve şarkıcı Bayhan gibi sürpriz isimlerin kadroya dahil olduğu görülüyor. Ayrıca Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da ikinci sezonda yer alacağı açıklandı.

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